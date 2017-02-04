 

В Авдеевке снаряд попал в квартиру с пятью детьми

04 февраля 2017 г. 10:33
Источник: Левый Берег
182 просмотра

Поздно вечером в пятницу боевики обстреляли стару часть Авдеевки. Снаряд попал в квартиру, где находились мать и пятеро детей.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом # 73 по ул.Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше. Все чудом остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции", - написал он.

Аброськин также сообщил об обстрелах боевиками поселка Сартана.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметил глава областной полиции.

Ранее сообщалось, что боевики каждые 20 минут обстреливают позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.