В Авдеевке снаряд попал в квартиру с пятью детьми

Поздно вечером в пятницу боевики обстреляли стару часть Авдеевки. Снаряд попал в квартиру, где находились мать и пятеро детей.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом # 73 по ул.Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше. Все чудом остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции", - написал он.

Аброськин также сообщил об обстрелах боевиками поселка Сартана.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметил глава областной полиции.

Ранее сообщалось, что боевики каждые 20 минут обстреливают позиции ВСУ в районе Авдеевки.