В Австралии запустят беспроводные трамваи

В австралийском городе Ньюкасл решили построить беспроводную трамвайную линию, сообщает Railway Technology.

Отмечается, что городские власти заявили, что не хотят, чтобы "паукообразные" контактные провода трамвая, которые висят над путями, портили облик города.

Согласно принятому решению, в этом году на линии должны заработать трамваи с бортовыми источниками энергии.

Также отмечается, что такие изменения станут толчком для общей ревитализации города.

Проект строительства беспроводной трамвайной линии также предусматривает посадку деревьев вдоль дорог, которые будут частично снижать шум транспорта.

Какие именно трамваи планируется использовать на новой линии в Ньюкасле, строительство которой начнется в конце текущего года, пока неизвестно. Вероятно, власть объявит тендер на поставку нового транспорта.