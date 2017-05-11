В Австрии мигрант получил пожизненное за военные преступления в Сирии

11 мая 2017 г. 13:45
Источник: Левый берег
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В Австрии мигрант, подавший прошение о политическом убежище, приговорен к пожизненному заключению за убийство 20 человек в Сирии.

Согласно этой информации, 27-летний мужчина был признан виновным в стрельбе по невооруженным или раненым солдатам после битвы в городе Хомс.

Неназванный мигрант отрицал все обвинения. Он был арестован на западе Австрии в июне 2016 года. Расследование началось еще в прошлом году, когда власти узнали о прошлом мигранта.

Отмечается, что это первый случай, когда в Австрии рассматривается дело о военных преступлениях в Сирии.По данным австрийских СМИ, мужчина сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской повстанческой группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск. Адвокаты настаивали, что его рассказ о событиях просто был неверно переведен. Они намерены обжаловать приговор.

По данным издания Der Standard, речь идет о палестинце без гражданства, который вырос в лагере для беженцев в Хомсе.Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.

Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.

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