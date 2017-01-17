В Беларуси изъяли 28 тысяч литров жидкости, похожей на российский боярышник

Белорусские правоохранители при осмотре автомобиля изъяли 28 тысяч литров жидкости, схожей с боярышником, повлекшим массовые отравления в Иркутске.

"При осмотре машины было установлено нахождение там 5600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров", - цитирует Белорусское телевидение слова представителя Комитета госбезопасности страны.

По его словам, содержание метанола в изъятой жидкости превышает допустимую норму более чем в пятьсот раз.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря.

По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство Концентрат для ванн Боярышник.

Позже власти Иркутска объявили режим чрезвычайной ситуации.

В рамках уголовного дела были задержаны девять продавцов концентрата боярышника.