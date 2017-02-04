В Беларуси подтвердили планы закупить российские истребители

В 2017 году Беларусь намерена начать запланированную закупку российских истребителей Су-30СМ для нужд своих ВВС и войск противовоздушной обороны.

Об этом рассказал заместитель министра обороны республики, генерал-майор Вооруженных сил Беларуси Игорь Лотенков в интервью белорусской военной газете Во славу Родины.

"В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1. Будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжена дальнейшая модернизация танков Т-72БМ1. Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики с перевода различных типов РСЗО на шасси отечественного производства", — сообщил Лотенков.

Таким образом Минск подтвердил ранее заявленные планы по закупке российских военных самолетов. Их ранее объявлял командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев.

По словам Двигалева, Су-30СМ "хорошо проявил себя в сирийском конфликте" и уже находится на вооружении в целом ряде стран.

Су-30СМ — двухместный многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он был создан для замены фронтового истребителя Су-27.