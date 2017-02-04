 

В Беларуси подтвердили планы закупить российские истребители

04 февраля 2017 г. 13:52
Источник: Новое Время
39 просмотров

В 2017 году Беларусь намерена начать запланированную закупку российских истребителей Су-30СМ для нужд своих ВВС и войск противовоздушной обороны.

Об этом рассказал заместитель министра обороны республики, генерал-майор Вооруженных сил Беларуси Игорь Лотенков в интервью белорусской военной газете Во славу Родины.

"В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1. Будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжена дальнейшая модернизация танков Т-72БМ1. Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики с перевода различных типов РСЗО на шасси отечественного производства", — сообщил Лотенков.

Таким образом Минск подтвердил ранее заявленные планы по закупке российских военных самолетов. Их ранее объявлял командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев.

По словам Двигалева, Су-30СМ "хорошо проявил себя в сирийском конфликте" и уже находится на вооружении в целом ряде стран.

Су-30СМ — двухместный многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он был создан для замены фронтового истребителя Су-27.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.