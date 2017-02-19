В Беларуси протестуют против "тунеядского декрета"

Несанкционированный марш против так называемого "тунеядского декрета" проходит в воскресенье в белорусском Гомеле, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Несколько сотен людей, недовольных декретом N3 "О предупреждении социального иждивенчества", собрались на площади Восстания и двинулись маршем в центр Гомеля на площадь Ленина, где находится Гомельский облисполком. Возле облисполкома собравшиеся планируют провести митинг.

В колонне люди разного возраста и разного социального статуса, идут семьи с маленькими детьми, пенсионеры, молодежь. Оппозиционной атрибутики, традиционной для несанкционированных акций, почти нет. В руках люди держат плакаты "Я не тунеядец", время от времени люди скандируют "Нет тунеядскому декрету". Проезжающие мимо машины поддерживают участников акции сигналами.

По разным оценкам, непосредственно в марше принимает участие около 2 тысяч человек. Милиция не препятствует проведению марша.

Как сообщалось, в пятницу представители белорусской оппозиции провели в центре Минска несанкционированную акцию против "тунеядского декрета". Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч людей.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Базовая величина в Беларуси в настоящее время составляет Br23 ($12).

Срок уплаты налога истекает 20 февраля 2017 года. По данным министерства по налогам и сборам, по состоянию на 7 февраля "тунеядский сбор" уплатил только каждый десятый из обязанных это сделать.