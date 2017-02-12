 

В Беларуси вступил в силу безвиз для США и стран ЕС

12 февраля 2017 г. 14:45
Источник: Украинские новости
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12 февраля указ президент Беларуси Александр Лукашенко об установлении безвизового режима въезда и выезда для граждан 80 государств ступил в силу.

Об этом сказано в сообщении МИД Беларуси в Twitter.

Среди стран, получивщих безвиз с Беларусью - США и страны ЕС.

Возможность такого вьезда европейцы и амеканцы получили при условии нахождения в стране не более 5 суток.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

При этом отметим, что порядок безвизового передвижения не распространяется на тех, кто прибыл в Беларусь авиарейсами из России, а также тех, кто намерен осуществить вылет в аэропорты России. 

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