В Белом доме отреагировали на публикации Wikileaks о хакерах ЦРУ

Речь идет о недавно обнародованных интернет-платформой Wikileaks документах, в которых описаны масштабные программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно кибершпионажа. Об этом в среду, 8 марта, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, как сообщает DW.

"Любой, кто вызывает утечку секретной информации, ответит по наивысшей степени закона. Мы будем преследовать тех, кто разглашает секретные данные. Мы будем наказывать их в полном соответствии с законом", - приводит агентство Reuters его слова.

В то же время представители разведки и правоохранительных органов США рассказали информагентству, что знали об утечке документов ЦРУ, которые обнародовал Wikileaks, с конца прошлого года.

По их мнению, наиболее вероятным источником утечки стали подрядчики управления. Федеральная прокуратура Германии, в свою очередь, заявила, что проверит данные Wikileaks о якобы расположенном во Франкфурте-на-Майне секретном центре хакеров ЦРУ. В заявлении ведомства отмечается, что проверка является стандартной процедурой.

"Если окажется, что есть начальное подозрение в отношении конкретного преступления, совершенного определенным лицом, может быть открыто предварительное расследование", - заявили в ведомстве.