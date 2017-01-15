 

В Берлине готовятся отражать кибератаки во время выборов в бундестаг

15 января 2017 г. 14:45
Источник: Украинская правда
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Германские власти активно готовятся отражать хакерские атаки во время выборов.

Об этом пишет DW.com.
Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг. 

"Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии", - описал он подготовку в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 15 января.

По его словам, мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты.
Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы "защищены против всяких попыток манипулирования".

Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

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