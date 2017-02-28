 

В Берлине из-за подозрений в связях с террористами запретили мусульманский союз

28 февраля 2017 г. 17:48
Источник: Левый берег

В Берлине полиция провела обыск в ряде мечетей и запретила организацию, которая может иметь связи с террористами.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

"Во вторник утром полиция начала рейды против союза "Fussilet 33", подозреваемого в связях с ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Всего обыски, начавшиеся в 6 утра в нескольких районах города, прошли на 24 объектах, включая квартиры, офисные здания и даже камеры в тюрьмах. В операции участвовали 450 сотрудников полиции.

Мечеть в столичном районе Маобит, принадлежащая этому мусульманскому союзу, была местом встреч проживающих в ФРГ салафитов. Посещал ее и Берлинский террорист Анис Амри незадолго до совершения теракта. Решение о ее закрытия было принято 15 февраля.

Напомним, что 19 декабря грузовик, за рулем которого находился Амри, врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены.22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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