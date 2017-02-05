В Берлине перед посольством РФ прошла акция протеста против обстрелов Авдеевки

Перед посольством РФ в Берлине состоялась акция протеста против обстрелов российско-оккупационными войсками Авдеевки.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Перед посольством России в Берлине проходит акция протеста против новой агрессии Кремля в Авдеевке, помянули жертв массовых обстрелов оккупанта", - написал он.

Напомним, из Авдеевки в субботу, 4 февраля, эвакуировали еще 22 человека, вообще из города уехали уже 266 жителей.

Обстрел Авдеевки боевиками не прекращается с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации через активизацию боевиков и угрозу гуманитарной катастрофы.