В Берлине перед посольством РФ прошла акция протеста против обстрелов Авдеевки

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05 февраля 2017 г. 10:55
Источник: Новое Время
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Перед посольством РФ в Берлине состоялась акция протеста против обстрелов российско-оккупационными войсками Авдеевки.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Перед посольством России в Берлине проходит акция протеста против новой агрессии Кремля в Авдеевке, помянули жертв массовых обстрелов оккупанта", - написал он.

Напомним, из Авдеевки в субботу, 4 февраля, эвакуировали еще 22 человека, вообще из города уехали уже 266 жителей.

Обстрел Авдеевки боевиками не прекращается с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации через активизацию боевиков и угрозу гуманитарной катастрофы.

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