 

В Британии может появиться аналог "закона Магнитского"

10 января 2017 г. 10:53
Источник: Зеркало недели
25 просмотров

В Великобритании обсуждают аналогичный американскому "закона Магнитского" законопроект, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы российских чиновников, которых обвиняют в нарушении прав человека.

"Поведение России в течение последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", - сказал генеральный директор Hermitage Capital Билл Броудер, передает "Голос Америки".

Проект британского "закона Магнитского" обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт криминальных финансов". Также возрастает давление на другие европейские страны последовать британский пример.

"Акт призван расширить сферу применения законов, касающихся Магнитского, чтобы перенести их в гораздо более глобальный контекст", - сказал руководитель программы по России в аналитической группе "Общество Генри Джексона" Эндрю Фоксолл.

"Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. 

США включают в этот список людей, которых считают причастным к нарушению прав человека в РФ. Им запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама распространил действие "закона Магнитского" на весь мир. Таким образом, активы фигурантов замораживаются во всех странах мира.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.