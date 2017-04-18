В Чесно назвали депутатов, которые пропустили все заседания Рады в апреле

По данным общественного движения Чесно, в апреле восемь народных депутатов не пришли ни на одно заседание Верховной Рады.

На сайте Чесно говорится, что хуже всго ходили на работу депутаты Воли народа, а лучшая посещаемость - у ВО Батькивщина.

Среди восьми нардепов, которые не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали в марте, в частности, Петр Сабашук с БПП, Семен Семенченко из Самопомочи Вячеслав Богуслаев Воли народа, Евгений Бакулин из Оппозиционного блока, внефракционные Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, который отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию, а также Сергей Клюев, которого Интерпол объявил в международный розыск.