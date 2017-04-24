В Днепре суд отдал дом Царева переселенцам

24 апреля 2017 г. 15:03
Источник: Укринформ
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Днепровский районный суд Днепропетровской области решением от 24 апреля отказал в удовлетворении иска Максиму Цареву - сыну бывшего нардепа-регионала Олега Царева, пытавшемуся выселить из дома в поселке Старые Кодаки под Днепропетровском несколько семей переселенцев с Донбасса.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook лидер днепровского Автомайдана Тарас Здреник.

“В удовлетворении исковых требований Царева Максима Олеговича об устранении препятствий в пользовании собственностью отказать”, - отмечается в резулятивной части решения суда, фото которого размещено на странице активиста вместе с фотографиями заседания суда.

Комментируя решение суда, Здреник отметил: «Днипровский районный суд отказал в удовлетворении иска Царева по выселению беженцев из домовладения в Старых Кодаках. Люди, лишенные крыши над головой, без помех продолжают гостить у главного сепаратиста не по своей воле, а вследствие обстоятельств, которые вынудили их оставить свои дома на временно оккупированных территориях».

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