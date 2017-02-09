В Днипре усилили меры безопасности в суде: рассматривают дело экс-бойца "Торнадо"

В Кировском районном суде города Днипро продолжается заседание по делу убийства патрульных 34-летним бывшим бойцом батальона "Торнадо" Александром Пугачевым, которого сегодня удалось доставить в зал суда.

Как отметила руководитель аппарата Кировского суда Мария Филимонова, все замечания, которые были высказаны в предыдущем заседании, судом учтены, меры безопасности усилены "В зале устранили все технические недочеты - заменили решетки на окнах и клетку, а также выделили гардеробную для подсудимого. Помещение соответствует требованиям безопасности", - сказала она.

В зале суда также находятся патрульные полицейские и потерпевшая сторона, которую представляет мать погибшей патрульной Ольги Макаренко, свидетель событий - водитель маршрутки, который пытался остановить преступника.

Для представителей СМИ ведется видеотрансляция в соседней с залом суда комнате.

На заседании определялся состав суда. По просьбе Пугачева, который предпочел, чтобы его дело рассматривали присяжные, они определены. Дело будут рассматривать двое судей и трое присяжных. Еще двое присяжных определены как запасные.

Как сообщалось, утром 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Раненая патрульная умерла во время операции.

Позже выяснилось, что Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.

27 января заседание по рассмотрению дела в отношении Пугачева не состоялось из-за отсутствия подозреваемого, которого не могли конвоировать в связи с несоответствием помещения государственным стандартам.