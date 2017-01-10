 

В "ДНР" назвали неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными

10 января 2017 г. 16:38
Источник: 112.UA
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В террористической "ДНР" настаивают на обмене пленными с Украиной по формуле "527 на 42". Об этом заявила т. н. "обмудсмен ДНР" Дария Морозова в комментарии "Интерфаксу".

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", - заявила она.

При этом она назвала неприемлемыми предложения по обмену, озвученные нардепом Надеждой Савченко.

"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - сказала Морозова.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

"Среди удерживаемых Киевом лиц не только граждане "ДНР" и "ЛНР", но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - сказала она.

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