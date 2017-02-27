 

В ДНР обязали все украинские предприятия платить "налоги" боевикам

27 февраля 2017 г. 17:46
Источник: РБК-Украина
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Так называемые "депутаты народного Совета "Донецкой народной республики" приняли поправки в "закон" "О налоговой системе", обязывающие всех предпринимателей и предприятия, зарегистрированных в Украине, до 1 марта "заключить договоры с налоговыми агентами ДНР". Об этом сообщает издание "Остров".

Так, боевики объясняют данное решение тем, что "на фоне экономической блокады Донбасса в "ДНР" продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не пополняющие бюджеты "республики". Отмечается, что согласно "поправкам", в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами на предприятиях будут введены внешние администрации. В предыдущей редакции "документ" предусматривал срок регистрации до 31 марта.

"Мы предлагали заключить договоры с налоговыми агентами до 31 марта, но, учитывая заявление глав ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкого, определен другой срок, до 1 марта", - отметила "вице-спикер парламента ДНР" Ольга Макеева.

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