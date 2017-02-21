 

В ЕС хотят обязать Британию платить взносы даже после Brexit

21 февраля 2017 г. 17:47
Источник: Зеркало недели
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Евросоюз планирует получать выплаты от Великобритании даже после ее выхода из блока. Выплаты должны будут продолжаться еще четыре года спустя после выхода Британии из ЕС и составят около 57 млрд евро, пишет The Telegrph, ссылаясь на источники в ЕС.

Издание отмечает, что хоть британское правительство и планирует Brexit на 2019 год, выплаты после выхода все равно продолжатся. Во-первых, страна будет обязана придерживаться взятых на себя обязательств в рамках плана финансирования на 2014-2020 год. Кроме того, на протяжении четырех лет после выхода Британия будет делать амортизационные взносы, которые позволят адаптироваться другим странам блока.

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