В ЕС хотят обязать Британию платить взносы даже после Brexit

Евросоюз планирует получать выплаты от Великобритании даже после ее выхода из блока. Выплаты должны будут продолжаться еще четыре года спустя после выхода Британии из ЕС и составят около 57 млрд евро, пишет The Telegrph, ссылаясь на источники в ЕС.

Издание отмечает, что хоть британское правительство и планирует Brexit на 2019 год, выплаты после выхода все равно продолжатся. Во-первых, страна будет обязана придерживаться взятых на себя обязательств в рамках плана финансирования на 2014-2020 год. Кроме того, на протяжении четырех лет после выхода Британия будет делать амортизационные взносы, которые позволят адаптироваться другим странам блока.