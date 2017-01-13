В ЕС составили инструкцию, как распознать прокремлевских троллей

Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с последовательностью действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.

Запись опубликована на странице представительства в Facebook.

Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.

В данном видео подробно описан первый шаг. Признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четыре сроки, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.