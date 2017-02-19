В Эстонии намерены внимательно отслеживать российские учения "Запад-2017"

В Эстонии внимательно следят за всем, что связано с проведением в РФ осенью учений "Запад-2017".

"Мы очень внимательно следим за всем, что связано с проведением учений "Запад", так как они намечены на важный период, когда Эстония будет председательствовать в Европейском Союзе", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Мюнхене на встрече с командующим силами НАТО в Европе генералом Куртисом Скапаротти.

Его процитировали в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства обороны.

Цахкна отметил также, что "Эстония считает очень важной реализацию соглашений Варшавского саммита НАТО 2016 года, в том числе, присутствие сил союзников на территории Балтийских стран".

Цахкна и Скапаротти подробно обсудили вопросы прибытия весной боевой группы НАТО в Эстонию. Эстонский министр отметил, что "прибытие подразделений идет по плану".

В рамках Мюнхенской конференции М.Цахкна встретился также с командующим сухопутных сил США в Европе Беном Ходжесом и командующим ВМС США в Европе Мишель Ховард. Стороны выразили мнение, что "наряду с присутствием сухопутных сил еще больше внимание следует уделить безопасности на море и в воздушном пространстве".

Цахкна ознакомил Б.Ходжеса с совместным коммюнике лидеров Балтийских стран, в котором они призвали ускорить и упростить процесс прибытия союзнических сил как в Эстонию, Латвию и Литву, так и в Польшу.