 

В Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию

17 января 2017 г. 12:06
Источник: Левый берег
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В Европарламенте политические группы Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу отмежевались от социалистов и сформировали новую проевропейскую коалицию.

Стороны также договорились поддержать на выборах нового президента ЕС кандидата от народников Антонио Таяни.

"Мы хотим действовать вместе, чтобы достичь результатов для европейских граждан и стабильности Европы", - заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

В свою очередь, лидер либералов Ги Верховстадт подчеркнул, что это является весомым шагом для создания проевропейской коалиции для реформирования и укрепления ЕС.

"Перед вызовами Трампа, Путина и многими другими, которые противостоят Европе, сотрудничество является ключевым для реформирования ЕС", - заявил Верховстадт.

Стороны призвали другие политические силы в Европарламенте присоединиться к новой коалиции.

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