В Европе усилили меры безопасности на время рождественских и новогодних праздников

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24 декабря 2016 г. 18:20
Источник: РБК-Украина

После теракта в Берлине европейские страны решили усилить меры безопасности на время рождественских и новогодних праздников. Об этом передает DW.

Так, власти Рыма запретили въезд грузовиков в город 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Исключения будут сделаны только для поставщиков продуктов, медикаментов, почты и инкассаторских машин. Также на 350 городских рынках усилен контроль полиции. Кроме того, власти Рыма запретили взрывать фейерверки на Новый год. Похожие меры предосторожности были приняты и в других городах Италии.

Власти Испании также рекомендуют региональным правоохранительным органам усилить меры безопасности. В частности, предлагается установить заграждения и использовать патрульные машины в качестве барьеров на входе в места большего скопления людей. Во Франции усилили охрану наиболее популярных рождественских ярмарок. По словам главы национальной полиции Франции Жан-Марка Фалькона, на праздничных рынках будут приняты меры "практически мгновенных ответных действий" в случае экстренной ситуации.

Великобритания вслед за другими европейскими странами усилит меры безопасности и отправит в места массового собрания на рождественские базары больше полицейских. Также на три месяца перекроют дороги, ведущие к Букингемскому дворцу, на время смены караула с 10:45 до 12:30 по местному времени.
 

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