 

В Евросоюзе анонсировали программу по восстановлению Донбасса

14 февраля 2017 г. 20:01
Источник: Укринформ
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Евросоюз готовит масштабную программу по оказанию помощи в восстановлении разрушенной в результате российской агрессии инфраструктуры на востоке Украины.

Об этом заявил представитель председательства Мальты в Совете ЕС Ян Борг во время дебатов в Европарламенте по вопросу ухудшения ситуации на Донбассе.

"Мы готовим существенную программу ЕС для подконтрольных правительству территорий Украины вдоль линии соприкосновения, целью которой является поддержка экономического развития, социальной интеграции и создания рабочих мест", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Он уточнил, что эта программа будет основываться на финансовом плане на 2018-2020 годы, который предусматривает масштабную реконструкцию территорий на востоке Украины, когда это будут позволять условия.

Представитель ЕС также подчеркнул, что санкции против России должны оставаться, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности.

Ян Борг заверил, что вопрос Украины остается одним из главных приоритетов в повестке дня политики Евросоюза.

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