 

В Евросоюзе дали очередные прогнозы относительно "безвиза" для украинцев

14 января 2017 г. 14:14
Источник: УНИАН
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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли ожидает официального одобрения механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами в феврале-марте, что необходимо для начала межинституциональных переговоров Европейской комиссии, Европейского Совета и Европейского парламента для отмены виз для украинцев.  Читайте также В ЕС надеются, что Нидерланды в первой половине года ратифицируют Соглашение об ассоциации с Украиной Об этом дипломат сказал в интервью Радио Свобода. 

"Сейчас договоренность относительно механизма приостановления безвизового режима достигнута. Должно быть формальное одобрение этой договоренности в феврале или марте. И сразу после этого состоится триалог в Брюсселе между различными институтами, чтобы формально согласовать визовую либерализацию для Украины", - заявил Мингарелли. 

"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - добавил посол. Он также объяснил, почему Грузия получит «безвиз» раньше, чем Украина. 

"Процесс для Грузии начался раньше. Таким образом, решение по Грузии приняли несколько раньше. В этом нет какого-то политического подтекста, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем – все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и что украинцы должны путешествовать на короткие сроки в ЕС без виз", - сказал посол.

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