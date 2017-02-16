 

В Евросоюзе призвали прекратить торговую блокаду на Донбассе

16 февраля 2017 г. 10:59
Источник: Новое Время
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В Европейском союзе заявили, что блокада железной дороги на Донбассе может привести к энергетическому кризису в Украине, в результате которого пострадают граждане по обе стороны линии соприкосновения.

По словам пресс-секретаря Евросоюза, ЕС призывает немедленно прекратить блокаду.

"Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - говорится в комментарии.

Кроме того, в ЕС привали украинские власти активизировать усилия для увеличения прозрачности грузов, которые перемещаются через линию соприкосновения для того, чтобы решить проблему с контрабандой.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горный-Золотое для прекращения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, уголь, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет.

Позже активисты согласились пропускать вагоны с углем при условии усиления контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.

В свою очередь 26 января прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования дороги в Луганской области на линии разграничения за ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, продолжение блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями Донбасса приведет к кризису в украинской металлургии и энергетике, а также к сокращению валютной выручки и замедления экономического роста.

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