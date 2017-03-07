В Гамбурге отменили агитационное выступление главы МИД Турции

Запланированное на 7 марта выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на митинге в немецком Гамбурге отменили.

Причиной принятого решения стали соображения безопасности, сообщает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря администрации одного из районов города, зал, в котором планировали проведение акции, закрыли из-за неисправности системы противопожарной сигнализации.

Гамбург стал четвертым немецким городом, где были отменены выступления турецких чиновников в поддержку конституционной реформы в Турции.

Решения муниципалитетов вызвали острую дипломатический спор между Анкарой и Берлином. Президент Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул ФРГ в возврате к "нацистским практикам", тогда как Германия отвергла критику как "абсурдную".

Выступления в Германии важны для представителей турецких властей, поскольку в стране проживает около 1,4 миллиона турок, которые будут иметь право голоса на референдуме.