 

В Гамбурге отменили агитационное выступление главы МИД Турции

07 марта 2017 г. 10:55
Источник: Украинская правда
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Запланированное на 7 марта выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на митинге в немецком Гамбурге отменили.

Причиной принятого решения стали соображения безопасности, сообщает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря администрации одного из районов города, зал, в котором планировали проведение акции, закрыли из-за неисправности системы противопожарной сигнализации.

Гамбург стал четвертым немецким городом, где были отменены выступления турецких чиновников в поддержку конституционной реформы в Турции.

Решения муниципалитетов вызвали острую дипломатический спор между Анкарой и Берлином. Президент Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул ФРГ в возврате к "нацистским практикам", тогда как Германия отвергла критику как "абсурдную".

Выступления в Германии важны для представителей турецких властей, поскольку в стране проживает около 1,4 миллиона турок, которые будут иметь право голоса на референдуме.

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