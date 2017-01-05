В Генштабе намерены призывать в ряды ВСУ офицеров запаса

В этом году в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут призывать офицеров запаса - тех, кто закончил военные кафедры ВУЗов, но не служил ранее. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, сообщает InfoResist.

"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка 4 тысяч. Согласно руководящих документов, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - уточнил он.

Отметим, в Генштабе полагают, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины обязала студентов-медиков проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. За соответствующий законопроект №2210а во втором чтении и в целом проголосовали 238 народных депутатов.

Принятый закон вносит изменения в статью 11 закона "О воинской обязанности и военной службе", которые устанавливают обязательное прохождение гражданами Украины, получающими образовательную степень высшего образования в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях Украины, пригодными к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам, военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.