В Генштабе рассказали о преимуществах для офицеров запаса, призванных на службу

Для прохождения срочной службы можно привлечь около одного процента от общего количества офицеров запаса, они получат существенный социальный пакет. Об этом заявил начальник юридической службы Вооруженных сил Украины Максим Кушнир, пишет "Укринформ".

"Еще раз подчеркиваем - речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", - пояснил Кушнир.

Он добавил, что у военных комиссариатов будет возможность отобрать несколько тысяч лучших специалистов. Прогнозируют даже определенную конкуренцию между офицерами запаса за возможность службы на предложенных условиях, ведь система призыва предусматривает существенный социальный пакет.

"За призванными офицерами сохранится место работы и средняя заработная плата на весь период военной службы. Такой офицер будет получать в полном объеме денежное содержание, которое установлено в соответствии с его штатной категорией, и будет пользоваться всеми льготами, в том числе в социальном и пенсионном обеспечении, которые законодательство определяет для кадровых офицеров. Военнослужащего на время призыва не могут уволить или сократить, за ним и его семьей сохраняется право на жилое помещение, предоставляется компенсация в случае найма жилья или предоставляется служебное жилье", - рассказали в ВСУ.

Отправлять офицеров запаса в зону АТО не запрещается, но принуждать к этому не будут: если кто-то добровольно вызвется отправиться на Донбасс или заключить контракт, командование пойдет навстречу.

"Мы рассматриваем возможность использовать офицеров запаса в боевых частях, но в местах их постоянной дислокации, что позволит высвобождать кадровых офицеров для участия в ротациях частей в АТО", - пояснил Кушнир.

Максимальный срок службы офицеров запаса будет составлять 18 месяцев.