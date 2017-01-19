 

В Германии нескольких турецких имамов подозревают в шпионаже

19 января 2017 г. 12:23
Источник: РБК-Украина
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Немецкая прокуратура расследует шпионскую деятельность в Турецко-исламском союзе религиозных учреждений в Германии (DITIB), передает DW со ссылкой на представителя прокуратуры Германии.

Сообщается, что немецкая прокуратура расследует шпионскую деятельность в отношении неизвестных турецких имамов DITIB, которые, по версии следствия, передавали Турции данные о сторонниках проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота.

Сообщается, что немецкие правоохранители проверят деятельность Турецко-исламского союза на выполнение требований для религиозных организаций. Власти Германии намерены изучить вопрос об оправданности особого статуса имамов в стране.

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