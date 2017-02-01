В Германии одобрили контроль за потенциальными террористами с помощью электронных браслетов

Правительство Германии приняло решение, согласно которому потенциальные преступники-исламисты, которые угрожают общественной безопасности, будут контролироваться с помощью электронных браслетов.

Такое решение правительство приняло в среду, 1 февраля, передает Deutsche Welle. Так, лицам, которых полиция подозревает в подготовке терактов, на ноги будут одевать специальное устройство для отслеживания перемещений. Кроме того, правительство упростило правила использования таких приборов для осужденных.

Отмечается, что принятое решение стало реализацией плана министров внутренних дел и юстиции по усилению мер безопасности после теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Кабинет министров Германии также одобрил поправки в закон по борьбе с терроризмом. После принятия Бундестагом Федеральное управление уголовной полиции получит больше полномочий.