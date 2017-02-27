В Германии устроили яркий карнавал со скульптурами политиков

В Германии состоялся традиционный карнавал весны Розенмонтаг, во время которого по улицам провезли скандальные скульптуры с известными политиками.

Перед участниками фестиваля предстали канцлер Германии Ангела Меркель в образе мамонта, американский президент Дональд Трамп, который насилует Статую Свободы, надутый европолитик Мартин Шульц, французская ультраправая политик Марин Ле Пен рядом с Адольфом Гитлером и много других.

Скульптуры для карнавала создают из папье маше. Фестиваль происходит каждый год накануне начала весны.