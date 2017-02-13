 

В Германию прибыла военная техника США для восточного фланга НАТО

13 февраля 2017 г. 14:25
Источник: ЛІГА.net
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В порту немецкого Бремергафена начали разгружать десятки вертолетов Chinook, Apache та Black Hawk из США. Их отправят на военную базу Иллесгайм в Баварии, передает Deutsche Welle.

В Германию прибыли 94 вертолета ВВС США и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники направят на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии в рамках операции расширения альянса на восток.

На литовскую и румынскую базу НАТО отправят по пять вертолетов и по 50 солдатов американской армии. 

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