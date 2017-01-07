 

В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

07 января 2017 г. 11:55
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Отмечается, что это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны. В ближайшие дни военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

По данным Deutsche Welle, для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ. В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

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