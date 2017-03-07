 

В Госдуме РФ президентские выборы предложили провести в день аннексии Крыма

07 марта 2017 г. 11:33
Источник: Зеркало недели
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин высказался в пользу проведения выборов президента России 18 марта – в годовщину подписания президентом РФ договора о включении Крыма в состав РФ.

"Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо", — цитируют его слова российские СМИ.

Согласно закону "О выборах президента РФ", первый тур голосования должен состояться в второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. Согласно данной норме, выборы российского президента в 2018 году должны состояться 11 марта.

Ранее Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в закон  о выборах президента.

Предложенные изменения направлены на упрощение процедур проведения выборов: отказ от открепительных удостоверений, упрощенный порядок работы наблюдателей и сокращение требований для регистрации кандидатов. Изменения также касаются определения даты выборов, позволяя сместить ее на неделю, после чего их дата придется на 18 марта.

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