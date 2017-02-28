 

В Госпогранслужбе рассказали, что перевозили грузовики из российского "гумконвоя"

28 февраля 2017 г. 9:32
Источник: Новое Время
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Автомобильные колонны так называемого российского "гумконвоя" пересекли украинскую границу.

Как сообщает Госпогранслужба, оформление "гумконвоя" осуществлялось российской стороной в одностороннем порядке.

Украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Пограничники отметили, что грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание.

В общем с 5.25 до 6.15 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на въезд в Украину проследовало две колонны в составе 25 автомобилей.

Ранее сообщалось, МЧС России отправило на Донбасс 61-я колонну с якобы "гуманитарной помощью".

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