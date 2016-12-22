 

В Госпогранслужбе рекомендуют не ездить в РФ

22 декабря 2016 г. 13:48
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Спикер Госпогранслужбы Украину Олег Слободян предупредил об опасностях, которые могут ждать украинцев в России. Об этом он написал в Facebook.

"Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора", - пишет спикер.

По словам Слободяна, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы Каскад-Поток. Также представитель ГПСУ назвал категории граждан, которые подвергаются риску. Это люди, которые постоянно пересекают украино-российскую границу по частным делам, имеющие родственников в приграничных районах РФ и граждане с автомобилями российской регистрации.

"При срабатывании базы Каскад-Поток, российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора", - пишет Слободян.

Как утверждают в ГПСУ, спецслужбы во время допросов запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств.

"В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участие близких родственников, общественно-политическую обстановку в Украине и сотрудничество со структурами Службы безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона", - сообщает спикер.

Сообщают в Госпогранслужбе и о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить граждан Украины к сотрудничеству или попытках заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины.

"Многие рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража). В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости", - завершает Слободян.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.