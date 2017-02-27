 

В ГПУ говорят, что дела взяточников в судах “лежат мертво”

27 февраля 2017 г. 14:43
Источник: Укринформ
34 просмотра

Суды тормозят рассмотрение уголовных дел в отношении взяточников.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура ежедневно берет на взятке как не высокопоставленного чиновника, то сотрудника правоохранительных органов, суда или преподавателя вуза, как не заместителя губернатора, то члена Высшего совета правосудия. И взятки – от тысячи гривень до сотен тысяч долларов. И главное – что производства передаются в суды для вынесения приговора. Однако там и лежат мертво", - отметила она.

Сарган сообщила, что в большинстве случаев в уголовных делах судебные заседания назначаются раз в два месяца.

"И здесь главное – грантовые «борцы с коррупцией» забывают, что карает взяточника суд, у которого они забывают поинтересоваться, – так когда же, господа судьи, будет сидеть за взятку тот или другой преступник? Между тем Генпрокуратура делает реальную работу. И нам за нее не стыдно. Наша цель - победа Закона и Справедливости", - резюмировала пресс-секретарь генпрокурора.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.