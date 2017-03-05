 

В Грузии прошли акции протеста против повышения акцизов на товары и услуги

05 марта 2017 г. 16:25
Источник: Интерфакс - Украина
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Несколько сот представителей неправительственных организаций и оппозиционных политических партий в воскресенье провели в Тбилиси и Кутаиси акции протеста против повышения акцизов на определенные категории товаров и услуг, что вызвало значительный рост потребительских цен в стране.

Как сообщают грузинские СМИ, на акции в центре Тбилиси ее участники с транспарантами "Нет росту акциза!" устроили протестное шествие по проспекту Руставели от площади Роз к зданию парламента Грузии.

Манифестанты требовали отставки первого вице-премьера, министра финансов Дмитрия Кумсишвили, который, по их словам, являлся главным автором принятого законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, в соответствие с которым с 1 января 2017 года вдвое и более были повышены ставки акциза на нефтепродукты, а также на табачные изделия, импорт автомобилей и другое.

"Мы требуем отставки Дмитрия Кумсишвили, потому что тот план из 10 пунктов, который он инициировал и был принят парламентом, сразу же сказался на резком повышении цен в стране почти на все товары и услуги. Кроме того, мы требуем от правительства отзыва этого закона и возвращения парламентом прежних регуляций", - заявил журналистам один из лидеров гражданской платформы "Новая Грузия" Леван Хабеишвили.

По словам участников акций, "в противном случае их протестные акции примут перманентный и более массовый характер и не прекратятся до тех пор, пока власти не воспримут близко к сердцу проблемы и без того обнищавшего населения".

По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе-феврале 2017 года потребительские цены в стране выросли на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе продовольственные товары подорожали на 5,5%, непродовольственные - на 8,5%, тарифы на услуги - на 1,9%. При этом цены на горючее (бензин, дизтопливо) возросли на 37,3%.

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