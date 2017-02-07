В Харькове, фирма, основанная Чечельницким, получает миллионы от департамента, в котором он работает

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ООО «Ароф» в декабре 2016 года получило от структур Харьковского горсовета 3,9 млн.грн.

Об этом стало известно из Единого портала публичных средств «Е-Дата».

Так, 1 млн.грн. перечислил харьковский зоопарк за разработку эскизного проекта реконструкции зоологического сада.

«Харьковзеленстрой» перечислил 675 тыс.грн. за проектные работы по реконструкции сада им. Шевченко.

Еще более 1 млн.грн эта фирма получила от Департамента градостроения, архитектуры и генерального плана горсовета, замдиректором которого работает Сергей Чечельницкий.

Фактически, эта фирма является монополистом в проектных работах горсовета.

За последние годы фирма «Ароф» получила от мэрии Харькова более 10 млн.грн.