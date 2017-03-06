В Харькове горели две машины

Инцидент произошел, 6 марта, в 00:23. Как сооббщили в ГУ ГСЧС Украины вХ арькоской области, во дворе 16-этажного жилого дома по улице Академика Павлова, 160в.

По сведениям спасателей, огнем были охвачены ВАЗ 2109 1992 года выпуска и ВАЗ 2115. Также в результате воздействия огня повреждено переднее крыло и дверь автомобиля Opel Corsa 1998 года выпуска, который был припаркован рядом.

В 00:36 пожар был локализован, в 1:07 ликвидирован с помощью воздушно-механической пены. Причина ее возникновения пока устанавливается.