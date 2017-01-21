 

В Харькове прошла акция «Стоп Путин! Стоп война»

21 января 2017 г. 15:57

Накануне Дня Соборности Украины в Харькове состоялась акция «Стоп Путин! Стоп война».

Как сообщает корреспондент АТН, около полусотни участников собрались около памятника Шевченка и колонной прошли до консульства РФ.

В руках они держали плакаты, на которых преимущественно был изображен президент России. На акции была только национальная символика.

Спустя полчаса митинг у консульства РФ закончился. К пикетирующим, традиционно, никто из  представителей дипкорпуса не вышел.

Стоит отметить, что акции охраняли белее сотни правоохранителей.

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