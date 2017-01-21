В Харькове прошла акция «Стоп Путин! Стоп война»

Накануне Дня Соборности Украины в Харькове состоялась акция «Стоп Путин! Стоп война».

Как сообщает корреспондент АТН, около полусотни участников собрались около памятника Шевченка и колонной прошли до консульства РФ.

В руках они держали плакаты, на которых преимущественно был изображен президент России. На акции была только национальная символика.

Спустя полчаса митинг у консульства РФ закончился. К пикетирующим, традиционно, никто из представителей дипкорпуса не вышел.

Стоит отметить, что акции охраняли белее сотни правоохранителей.