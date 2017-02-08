В Харькове создают очередное КП

На ближайшей сессии харьковский горсовет планирует реально создать КП "Харьков-Топливо".

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал Игорь Черняк

"На ближайшей сессии харьковский горсовет планирует реально создать КП "Харьков-Топливо", которое будет заниматься цитирую дословно: "удовлетворением потребностей населения, предприятий и организаций в комплексном бесперебойном и качественном снабжении горюче-смазочными материалами". Вот так. На прямой вопрос директор департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан сказал, что будет создана целая сеть коммунальных заправок, где смогут заправляться все жители города. Ну, и поставлять топливо для нужд всех городских КП будет тоже это самое новосозданное предприятие, - написал Черняк

По его словам, "Харьков-топливо" планирует закупать большие партии нефтепродуктов, в том числе, и за границей по прямым контрактам! Однако, кто возглавит это направление, пока не известно.