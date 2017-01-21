В Индонезии успешно протестировали украинские бронетранспортеры

В пятницу, 20 января, в Индонезии возле города Тангеранг в Яванском море успешно протестировали бронетранспортеры БТР-4М, которые были произведены в Украине, сообщает Defense blog.

БТР-4М разработаны на Харьковском конструкторском бюро. Новые бронетранспортеры имеют немецкий двигатель Deutz и пакет обновлений, который придает технике возможности амфибии.

Как отмечается, техника может плавать в море и преодолевать водные преграды без каких-либо изменений в конфигурации.

Министерство обороны Индонезии заключило контракт с украинским государственным концерном Укроборонпром на поставку пяти бронетранспортеров БТР-4М в феврале 2014 года.

Военные транспортные средства, прибывшие из Украины в Индонезию в сентябре 2016 года являются первым военным экспортом Украины в Индонезии почти за 2 десятилетия.