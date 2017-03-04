В Институте кардиологии не смогли поставить точный диагноз Насирову – адвокат

В субботу, 4 марта, адвокат главы ДФС Романа Насирова Александр Лысак заявил, что в Институте кардиологии не смогли предоставить заключение относительно состояния и диагноза его подзащитного, поскольку его привезли без медицинской документации больницы Феофания, где он лечился ранее, сообщает Украинская Правда.

"Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы из учреждения, где он находился", - сказал Лысак по завершении медицинского осмотра в Институте кардиологии.

Адвокат также заявил, что врачи не смогли дать заключение о возможности Насирова участвовать в судебных действиях.

По словам Лысака, специалисты заявили, что это компетенция судебно-медицинских экспертов.

Вместе с тем адвокат отметил, что судебно-медицинская экспертиза занимает длительное время. "Это проводится не за одни сутки", - сказал он.

Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофании.

Он также заявляет, что медицинский осмотр в Институте кардиологии не предусмотрен процессуальными документами.

Ранее адвокат Насирова заявил, что его подзащитного перевезли из клинической больницы Феофания в Институт кардиологии имени академика Стражеско без никакого согласия стороны защиты или самого Насирова.

Напомним, в субботу, 4 марта, около 11 утра Романа Насирова перевезли из клинической больницы Феофания в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Романа Насирова - главу Государственной фискальной службы, который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержания Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконной рассрочке долгов компаний с орбиты Онищенко.