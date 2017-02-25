В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение

Крупнейшее массовое захоронение в Ираке неподалеку от Мосула, где сейчас проходит операция против боевиков Исламского государства. Предположительно, в огромной воронке в местности Хасфа находятся тела четырех тысяч человек, пишет The Telegraph.

Джихадисты убивали здесь захваченных в плен в 2014 году иракских силовиков и сваливали их тела в воронку. Только в один из дней здесь расстреляли 2 тысячи иракских военных и полицейских.

Изначально глубина ямы составляла более 400 метров до того, как в нее начали сваливать тела. Уже к июню боевики засыпали воронку слоем земли, предварительно свалив туда грузовые контейнеры и куски бетонных стен.