 

В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение

25 февраля 2017 г. 18:05
Источник: Корреспондент
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Крупнейшее массовое захоронение в Ираке неподалеку от Мосула, где сейчас проходит операция против боевиков Исламского государства. Предположительно, в огромной воронке в местности Хасфа находятся тела четырех тысяч человек, пишет The Telegraph.

Джихадисты убивали здесь захваченных в плен в 2014 году иракских силовиков и сваливали их тела в воронку. Только в один из дней здесь расстреляли 2 тысячи иракских военных и полицейских.

Изначально глубина ямы составляла более 400 метров до того, как в нее начали сваливать тела. Уже к июню боевики засыпали воронку слоем земли, предварительно свалив туда грузовые контейнеры и куски бетонных стен.

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