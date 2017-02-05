 

В Иране приговорили к смертной казни преподавателя из бельгийского университета

05 февраля 2017 г. 15:15
Источник: Новое Время
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Преподаватель медицины катастроф иранского происхождения из фламандского Свободного университета Брюсселя (VUB) 45-летний Ахмадреза Джалали осужден в Иране за шпионаж и приговорен к смертной казни, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.

Приговор должен быть приведен в исполнение через две недели. А.Джалали был арестован в Иране в апреле 2016 года во время посещения родственников.

"Ученый, выполнявший важную гуманитарную работу, приговорен к смертной казни без публичного процесса. Это скандальное нарушение всемирного гуманитарного права, против которого мы должны реагировать решительным образом", — приводит сайт RTBF слова ректора университета Каролины Пауэлс.

По мнению коллег осужденного преподавателя, А.Джалали не интересовался политикой, и они не верят в то, что он мог предпринимать какие-либо действия в отношении иранских властей.

Сотрудники VUB считают, что причиной ареста Джалали могли стать его международные университетские контакты, в том числе с представителями стран, враждебно относящихся к Ирану, например, Израиля. Но все его контакты носили исключительно научный характер, подчеркивают в университете.

RTBF сообщает, что петиция за помилование Джалали собрала более 40 тыс. подписей. Во время заключения преподаватель бельгийского университета трижды проводил голодовку, и его принудили подписать признание, отмечает телеканал.

 

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