В Калифорнии началась официальная кампания по выходу штата из состава США

В американском штате Калифорния началась официальная кампания по отделению от США, которая получила название Calexit. Об этом сообщает DW.

"Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае, если необходимое количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жителей Калифорнии ждет голосование за отмену двух положений местной конституции.

Так, для реализации Calexit необходимо будет отменить положение о том, что штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны". Как сообщается, вопрос о выходе Калифорнии из состава США будет вынесен на референдум, который может состояться весной 2019 года.

"Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита", - говорится в сообщении.