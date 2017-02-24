В Киеве изъяли три тонны российского "Боярышника"

Правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению водочных изделий в Киеве. Во время обысков нашли три тонны косметического лосьона "Боярышник" российского производства, от которого в РФ скончались 76 человек.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, правоохранители провели обыски в гаражно-строительном кооперативе на территории Голосеевского района столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе Киевской области.

"Во время обысков правоохранителями выявлено и изъято 3 тонны косметического лосьона "Боярышник" российского производства (содержание этилового спирта 70%), который вероятно использовался для изготовления суррогата. Также изъято 3 тонны готовой для реализации водки "Пшеничная", упакованной в "тетрапак", 500 литров коньячных изделий, а также приспособления для изготовления и фасовки водочных изделий", - сказано в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к организации нелегального производства, а также каналы поставки и сбыта фальсификата. Изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование.

Напомним, массовое отравление "Боярышником" в российском Иркутске произошло в декабре 2016 года. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт. Жители города проигнорировали предупреждение не пить лосьон. В результате в общей сложности пострадало 123 человека, 76 из них скончались.