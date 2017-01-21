 

В Киеве предотвратили убийство нардепа, к подготовке которого причастны спецслужбы РФ - Грицак

21 января 2017 г. 15:40
Источник: Новое Время
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В Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга.

"Сегодня утром доложил президенту, что Служба безопасности Украины предотвратила и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась в с территории РФ", - сказал Грицак.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.

Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.

По словам Грицака, злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря в поселке Высокий Харьковской области неизвестные обстреляли из гранатомета дом народного депутата Игоря Котвицкого. Полиция квалифицировала это как покушение.

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