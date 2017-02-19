В Киеве спасли девочку от самоубийства в рамках игры "Синий кит"

Киевские полицейские спасли девочку от самоубийства. Она вместе с подругой были участниками так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Вечером в субботу подростки должны были выполнить последнее задание - прыгнуть с многоэтажки.

Об исчезновении 15-летней девочки и оставленной ею предсмертной записки правоохранителям сообщила ее мама, сообщается на сайте Нацполиции.

"Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети, однако при проверке мы обнаружили, что она была участником нескольких "групп смерти", которые пропагандируют культ насилия и жестокости, и читала книгу о самоубийстве", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

После нескольких часов поисков девочку с явными признаками переохлаждения и порезами рук нашли на последнем, 16 этаже, многоэтажки. Неподалеку обнаружили наушники и еще одну записку, в которой она написала свое последнее желание.

Впоследствии полиция установила, что девочка вместе с подругой были участниками группы "Синий кит", выполняли задания, которые им давал администратор, в частности наносили себе порезы на руках в виде кита, цифр и слова "да" - на ноге.

"В этот вечер они должны были выполнить последнее задание - покончить жизнь самоубийством, прыгнув с многоэтажки, или путем повешения. Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла. Именно ее сначала разыскали полицейские, которым она рассказала, где может быть ее подруга. Однако на месте, где они разошлись, беглянки не было. На ее поиски ушло несколько часов - и в конце концов девочку нашли, она была в беспомощном состоянии и не могла объяснить, для чего это делает", - отметил Крищенко.

Девочке вызвали "скорую". При осмотре у нее обнаружили как новые, так и устаревшие порезы (надписи и рисунки) на руках и ногах. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, и мама забрала ее домой. Сейчас с обеими девочками работают правоохранители и полицейские психологи.

По факту доведения девочки до самоубийства начато уголовное по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Шевченковские правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, для установления фигурантов преступления привлекли работников киберполиции. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения.